СБУ опубликовала подборку «лайфхаков» русских солдат для побега с войны 3 13.08.2022, 12:18

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Один из методов — напиться, спрыгнуть с танка и сломать руку.

Российские оккупанты деморализованы и все чаще ищут способ убраться с войны домой. Для этого они придумывают самые разнообразные уловки. Противники готовы прикидываться психически нездоровыми, ломать руки и даже стрелять друг в друга.

Подборку «лайфхаков» оккупантов собрала Служба безопасности Украины из свежих перехватов разговоров.

В одной из бесед мать рассказала сыну «афганский» рецепт деда: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтоб ты, типа, включал васю».

Женщина утверждает, что сейчас уехать с войны тяжело. Оккупантов не отпускают под предлогом необходимости «защищать родину».

Во другом разговоре товарищ решил дать совет солдату: «Нажрись и с танка пи*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду».

Однако наибольшей «оригинальностью» отметились солдаты элитной «краснознаменной» 39-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Они прямо на марше отстреливали друг другу мягкие части тела. При этом оккупанты старались минимизировать ущерб для здоровья.

Напомним, это не первые случаи, когда враги ищут способ сбежать с войны. Еще в конце мая в ГУР сообщали, что в Харьковской области россияне искали украинские патроны с целью совершить «самострел».

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