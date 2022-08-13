ВСУ заманили в засаду и уничтожили сводную бригаду российских оккупантов 2 13.08.2022, 14:21

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Отец погибшего солдата РФ раскрыл подробности боя.

В результате интенсивного боя бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили сводную бригаду российских оккупантов. Об этом рассказал отец погибшего солдата РФ Никиты Чулкина Константин.

По его словам, его сын служил в 289-ом отдельном смешанном авиационном полку. Как рассказал Константин Чулкин в интервью «Сибирь.Реалии», перед отправкой в Украину солдат на две недели отправили во Владивосток.

«Ну как учили: они постреляли четыре дня всего. В течение трех дней получали оружие, еще два дня он потратил на покупку всей необходимой амуниции за свои же деньги. Я не понимаю, как можно было отправить его в зону боев? Он же за 20 лет своей жизни автомат видел только на присяге», - говорит отец погибшего россиянина.

По его словам, его сын погиб в результате того, что подразделение РФ попало в засаду.

«Десятого июня утром сын позвонил мне, сказал, что они выдвигаются колонной. И больше на связь не выходил. Позже я узнал, что 12 июня Никита погиб. Но я не верю в это: не могли они два дня идти колонной – это же живая мишень! Зато как я потом узнал от знакомых, в том районе в те дни шел страшный бой, в котором погибло много наших ребят, практически вся бригада погибла. А сводная бригада составляет около 800 человек», - пояснил отец погибшего.

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