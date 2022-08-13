ВСУ приступили к планомерному уничтожению группировки РФ на южном направлении 2 13.08.2022, 15:15

4,724

Без командных пунктов и ПВО оккупанты деморализованы.

Последние недели очень много сводок о работе украинской авиации. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, на отдельных направлениях действительно поменялась ситуация.

В эфире проекта Freeдом он отметил, что на южном направлении ВСУ практически «вынесли» почти все ПВО.

«За прошедшую неделю уничтожено четыре только комплекса С-300 и, по- моему, два комплекса «Панцирь-1С». Кстати, сегодня 3 командных пункта вынесли сегодня", - заявил Жданов. Он добавил, что командный пункт - это до 100 человек. Без командных пунктов войска деморализованы, подчеркнул эксперт.

«Вот, что мы делаем. Мы разваливаем систему управления войсками... В ближайшие дни они они не будут получать конкретных приказов, пока не заработает запасной командный пункт», - заявил Олег Жданов.

Он обратил внимание на тот момент, что обычно на командном пункте гибнут офицеры-операторы. «Оперативный отдел вылетает - и все», - добавил эксперт.

По его словам, для создания нового командного пункта противнику потребуется 2-3 дня, которые ВСУ могут использовать в свою пользу в плане нанесения потерь войскам РФ.

Ранее британская разведка отмечала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».