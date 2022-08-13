Виталий Ким: Руководители покинули оккупантов на правом берегу Днепра 13.08.2022, 17:55

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Уже 171-е сутки длится полномасштабное вторжение россиян в Украину.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что руководящий состав российских оккупантов покидает правый берег Днепра.

- Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр, - отметил председатель ОВА.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.

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