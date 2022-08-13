Эксперт: РФ похитила на Запорожской АЭС секретные американские технологии 8 13.08.2022, 18:50

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На ЗАЭС было американское топливо, которое работало в реакторе на 50% дольше, чем топливо «Росатома».

На Запорожской атомной электростанции было загружено топливо американской компании Westinghouse и стояли американские программные продукты. Специалисты атомной индустрии РФ много лет пытались заполучить эти технологии, теперь они заполучили доступ. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Все это из-за того, что американское топливо работает в реакторе на 50% дольше, чем топливо «Росатома».

- Они очень хотели эти технологические секреты, и мы хорошо знаем, что во время того, как они находятся на территории станции, они исследовали это. Они выключали камеры, направленные на хранение топлива, они выключали компьютерные системы, содержащие соответствующее программное обеспечение, поэтому мы знаем точно, что они охотились за этими секретами, и, к сожалению, есть такое впечатление, что они их получили, — сказал Харченко.

Он считает, что россияне уже могут использовать американские технологии, которые им удалось заполучить на ЗАЭС. Эксперт также добавил, что в России есть работники ядерного комплекса, которые «технически хорошо подготовлены и осведомлены».

- Смогут ли они воспользоваться на 100% — не факт, но в значительной степени они смогут что-то скопировать и использовать, — добавил он.

Харченко убежден, что целью России является только нагнетание ситуации и они не допустят взрыва на Запорожской АЭС.

- Если бы у них был реальный замысел довести дело до взрыва, они должны действовать несколько иначе. Поэтому я хочу верить, что это действительно провокации и нагнетание .У них было достаточно времени, чтобы изучить все, что они хотели и тот объем информации, который они уже получили, их должен удовлетворить, — отметил эксперт.

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