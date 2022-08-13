«Попытался перевоплотиться и сбрил усы»: террориста Гиркина задержали в Крыму 25 13.08.2022, 21:50

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Он якобы собирался на фронт.

Бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), который еще до недавнего времени как мог критиковал российскою власть и военное командование РФ, решил отправиться на фронт и воевать на стороне оккупантов. Он даже попытался перевоплотиться и сбрил усы. Его задержали в Крыму. Об этом пишет «Главред» со ссылкой на украинского журналиста Дмитрия Казанского.

Соратники Гиркина разнылись и огорчились из-за его задержания. Они даже сами рассказывают, что экс-главарь «ДНР» пытался попасть на фронт «всеми правдами и неправдами».

- Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов ... Человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради родины и своих принципов самое ценное - свою жизнь. Но его не пускают, - пишет его соратник Александр Жучковский.

Он также утверждает, что Гиркин даже не собирался «наводить смуту» на оккупантов. Ему якобы было даже все равно кем служить, хоть рядовым.

Жена одного из российских оккупантов Анжелика Безлер подтвердила, что Гиркин задержан в Крыму.

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