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Украинские зенитчики приземлили очередной российский беспилотник «Орлан-10»

  • 14.08.2022, 5:00
Украинские зенитчики приземлили очередной российский беспилотник «Орлан-10»

Россияне несут огромные потери в Украине.

Украинские зенитчики уничтожили очередной вражеский БПЛА «Орлан-10». Это произошло около 16:00 часов в Донецком направлении, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

- 13 августа, около 16:00 в Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10», — говорится в сообщении.

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