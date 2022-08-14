ВСУ уничтожили три склада и три базы оккупантов в Херсонской области
- 14.08.2022, 8:07
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Названы направления главных ударов.
ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге Украины. Украинские воины уничтожили 3 склада и 3 базы врага в Херсонской области.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:
3 базы - в Каховском районе, Новой Каховке, Геническом районе;
3 склада БК - в Новой Каховке, Геническом районе, Бериславском районе.
«Демилитаризация орды. Другая информация уточняется», - отметил Братчук.
Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.