ВСУ уничтожили три склада и три базы оккупантов в Херсонской области 14.08.2022, 8:07

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Названы направления главных ударов.

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге Украины. Украинские воины уничтожили 3 склада и 3 базы врага в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:

3 базы - в Каховском районе, Новой Каховке, Геническом районе;

3 склада БК - в Новой Каховке, Геническом районе, Бериславском районе.

«Демилитаризация орды. Другая информация уточняется», - отметил Братчук.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области.

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