Взрывы под Херсоном: ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

Взрывы под Херсоном: ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту1
- 14.08.2022, 9:03
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Атака на позиции оккупантов произошла ночью.
На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту.
Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.
После полуночи в ряде херсонских телеграм-каналов сообщили о взрывах во временно оккупированном городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.
Позже обнародовали и видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки. Там работала система противовоздушной обороны оккупантов, однако она ничего не могла сбить.
Также местные сообщили, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в Антоновский мост. По всей вероятности, украинские защитники снова попали по позициям оккупантов.
Также сообщают, что в Антоновке, возможно, размещено ПВО оккупантов.
«HIMARS, для тебя есть работа», – говорится в подписи к ролику.
В ВСУ никак не прокомментировали эту информацию. Поэтому, чтобы знать наверняка, следует обязательно дождаться подтверждения удара от наших защитников.