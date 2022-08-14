Взрывы под Херсоном: ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту 1 14.08.2022, 9:03

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Атака на позиции оккупантов произошла ночью.

На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту.

Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.

После полуночи в ряде херсонских телеграм-каналов сообщили о взрывах во временно оккупированном городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.

Позже обнародовали и видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки. Там работала система противовоздушной обороны оккупантов, однако она ничего не могла сбить.

Также местные сообщили, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в Антоновский мост. По всей вероятности, украинские защитники снова попали по позициям оккупантов.

Также сообщают, что в Антоновке, возможно, размещено ПВО оккупантов.

«HIMARS, для тебя есть работа», – говорится в подписи к ролику.

В ВСУ никак не прокомментировали эту информацию. Поэтому, чтобы знать наверняка, следует обязательно дождаться подтверждения удара от наших защитников.

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