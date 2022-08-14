ISW: Россия теряет способность защищаться от любых контратак в Херсонской области 1 14.08.2022, 9:22

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Удары ВСУ по мостам оказались максимально эффективными.

В результате повреждения ряда мостов на территории Херсонской области российские оккупанты потеряли способность защищаться даже от ограниченных контратак Вооруженных сил Украины. Сейчас враг не может поддерживать крупномасштабные механизированные операции без надежных логистических связей.

При этом захватчики не смогут перебрасывать резервы через понтонные переправы или по воздуху. Об этом говорится в аналитике (Института изучения войны (ISW) ).

По информации аналитиков, речь идет в первую очередь о российских силах на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате ударов ВСУ по мосту на Каховской ГЭС, а также по Антоновскому мосту в Херсоне российские оккупанты остались без логистики для переброски резервов.

«Каховский мост был единственным автомобильным мостом, который российские войска могли использовать после успешных попыток украинских войск вывести из строя Антоновский автомобильный мост», – говорится в отчете ISW.

В настоящее время у российской армии нет мостов, по которым можно было бы перебросить тяжелую технику или боеприпасы через реку Днепр в Херсонской области, и они должны полагаться в основном на понтонный паром, который они установили возле Антоновского моста.

При этом отмечается, что понтонная переправа не сможет в полной мере обеспечить захватчиков в случае контрнаступления украинских военнослужащих.

«Перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже крупномасштабных оборонительных операций через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна и невозможна. Российские силы на правом берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак», – отмечают военные аналитики.

Напомним, военная разведка Великобритании заявила, что огневой контроль Вооруженных сил Украины над мостами во временно оккупированной Херсонской области не позволяет российским войскам существенно пополнять резервы. Даже в случае проведения ремонта мосты останутся для врага ключевым уязвимым местом.

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