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«Кидают» на деньги: в США подтвердили массовый бунт в армии РФ

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  • 14.08.2022, 11:10
  • 7,722
«Кидают» на деньги: в США подтвердили массовый бунт в армии РФ

Российские контрактники отказываются воевать.

Российских контрактников, которые отказываются воевать в Украине, командование РФ держит в местах временного заключения в Попасной и Брянке Луганской области.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) сообщая о том, что российские наемники и члены «добровольческих» отрядов жалуются на невыплаты обещанных денег за участие в войне.

Отмечается, что, российское командование назначает новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше. В то же время, не обеспечили солдат достаточным количеством пищи, боеприпасов и сигарет. Также не обеспечивали похороны погибших солдат-добровольцев и оставляли военных в отдаленных районах России без транспорта домой по истечении срока их контрактов.

Кроме того, несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками.

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в «спецоперации». Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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