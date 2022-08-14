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В Беларуси запретили летать пассажирам со слишком большим «весом»

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  • 14.08.2022, 11:54
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В Беларуси запретили летать пассажирам со слишком большим «весом»

«Белавиа» пояснила наличие пустых мест в салонах на некоторых авиарейсах.

Стало известно, что в Беларуси утвержден «стандартный вес» пассажира на авиарейсах. Подробности опубликовали в телеграм-канале «Белавиа».

Белорусский авиаперевозчик пояснил, почему на некоторых авиарейсах в салоне остаются пустые места, а продажа билетов закрыта.

- На каждый рейс наши специалисты рассчитывают предельную загрузку самолета - общий вес всего, что находится на борту: пассажиры, багаж, возможные грузы и даже количество соков/воды и так далее, - говорится в сообщении.

В авиакомпании сказали, что в Беларуси утвержден стандартный вес пассажира на авиарейсах.

- На регулярных рейсах - это 84 кг (сюда же входят ручная кладь и младенцы до двух лет), на чартерных - 76 кг. Кроме того, есть утвержденные нормы багажа, которые впоследствии тоже будут суммироваться, - заметили в «Белавиа».

И добавили, что в результате этого специалисты видят, какая предельная коммерческая загрузка и на каком участке сможет обеспечить безопасный полет.

В «Белавиа» отметили, что пустующие места в салоне самолета не всегда говорят о том, что кто-то не пришел на рейс.

- Возможно, эти места были закрыты заранее, учитывая предельную загрузку, - сообщил белорусский авиаперевозчик.

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