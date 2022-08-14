Мощный удар ВСУ по Антоновскому мосту показали на видео 9 14.08.2022, 12:53

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Важным логистический объект под Херсоном охвачен пламенем.

Украинские военные ночью 14 августа нанесли очередной удар по сильно поврежденному Антоновскому мосту на Херсонщине. Военная логистика оккупантов становится все более сложной.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. В то же время российские власти не комментируют обстрел и даже не признают этот факт.

«Ночью Антоновский мост и рашисты получили очередной пламенный привет! Полыхало знатно!», – пишет нардеп.

В то же время первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что ночью жители региона действительно слышали взрывы. Но пока неизвестно, было ли попадание в мост или другие военные объекты РФ. Чиновник призвал дождаться официального разъяснения от ВСУ.

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