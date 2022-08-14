закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощный удар ВСУ по Антоновскому мосту показали на видео

9
  • 14.08.2022, 12:53
  • 5,090
Мощный удар ВСУ по Антоновскому мосту показали на видео

Важным логистический объект под Херсоном охвачен пламенем.

Украинские военные ночью 14 августа нанесли очередной удар по сильно поврежденному Антоновскому мосту на Херсонщине. Военная логистика оккупантов становится все более сложной.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. В то же время российские власти не комментируют обстрел и даже не признают этот факт.

«Ночью Антоновский мост и рашисты получили очередной пламенный привет! Полыхало знатно!», – пишет нардеп.

В то же время первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что ночью жители региона действительно слышали взрывы. Но пока неизвестно, было ли попадание в мост или другие военные объекты РФ. Чиновник призвал дождаться официального разъяснения от ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников