Украинские воины уничтожили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор» 14.08.2022, 14:00

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Вражескую технику ликвидировало подразделение «Хортица».

За субботу и воскресенье украинские защитники уничтожили два вертолета огневой поддержки Ка-52 «Аллигатор», сообщает командование Объединенных сил.

Вражескую технику умело ликвидировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

13 и 14 августа воины из группировки «Хортица» отправили на металлолом 2 вражеских вертолета Ка-52. Оккупанты потеряли по одному вертолету 2 дня подряд.

Следует заметить, что российский боевой вертолет Ка-52 – командирская машина армейской авиации, разведывающая целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Кроме этого, Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели.

«Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52», – говорится в сообщении ООС.

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