закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины уничтожили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор»

  • 14.08.2022, 14:00
  • 2,266
Украинские воины уничтожили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор»

Вражескую технику ликвидировало подразделение «Хортица».

За субботу и воскресенье украинские защитники уничтожили два вертолета огневой поддержки Ка-52 «Аллигатор», сообщает командование Объединенных сил.

Вражескую технику умело ликвидировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

13 и 14 августа воины из группировки «Хортица» отправили на металлолом 2 вражеских вертолета Ка-52. Оккупанты потеряли по одному вертолету 2 дня подряд.

Следует заметить, что российский боевой вертолет Ка-52 – командирская машина армейской авиации, разведывающая целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Кроме этого, Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели.

«Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52», – говорится в сообщении ООС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников