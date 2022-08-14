The Insider: Родители российского солдата отказались от поисков сына после денежной компенсации 1 14.08.2022, 18:15

Похоронили только ноги.

В распоряжении журналистов The Insider оказался архив жалоб россиян в прокуратуру по поводу войны в Украине, подлинность которого изданию и Bellingcat удалось подтвердить. В одном из них София Акимова, девушка контрактника из Ульяновской области Анатолия Тайманова, рассказывает, что в апреле его родителям сообщили о смерти сына и выплатили компенсацию. Акимова считает, что он может быть жив, но родители военного отказываются давать ей необходимый для поиска документ о его смерти.

По словам Акимовой, последний раз Тайманов вышел на связь 23 февраля и сказал, что им дан приказ идти в наступление. В конце марта, по ее словам, она увидела военного на одном из видео с пленными в Киевской области. 8 апреля в военной части у родителей Тайманова взяли образцы ДНК, а позднее сообщили, что 15 апреля состоятся его похороны.

Акимова не исключает, что военный при этом жив — она говорит, «никакой анализ не проводился, а все было решено заранее». «Документа о проведении ДНК-экспертизы нет вообще. Кого мы хоронили, мы не знаем. Личных вещей не вернули, обстоятельств гибели не пояснили. Дату гибели мы увидели только на кресте», — говорит она. По словам Акимовой, свидетелей гибели военного также нет, а хоронили из-за термических ожогов только ноги.

Акимова обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы найти Тайманова среди пленных. «С нами связались и обещали помощь в поиске среди попавших в плен, но попросили документ, выданный в морге, как подтверждение. Такой документ есть у родителей Анатолия, но они не желают его давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных или тяжелораненых. Их устраивает денежная компенсация», — рассказала она.

Акимова попросила помощи в поисках Тайманова у прокуратуры. «Я абсолютно не исключаю, что Толя может находиться в плену или среди тяжелораненых. Очень прошу вашей помощи и надеюсь на нее», — пишет она.

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