Российский пропагандист навел огонь ВСУ на базу ЧВК «Вагнера»5
- 14.08.2022, 20:18
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Удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании «Вагнера».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.
«Нанесен удар по одному из расположений ЧВК «Вагнер» в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают», - отметил он.
Интересно, что несколько дней назад российский пропагандист записал репортаж на территории базы ЧВК «Вагнера». Скорее всего, кадры из репортажа были использованы ВСУ для удара по оккупантам.