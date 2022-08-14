Российский пропагандист навел огонь ВСУ на базу ЧВК «Вагнера» 5 14.08.2022, 20:18

19,914

Удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании «Вагнера».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

«Нанесен удар по одному из расположений ЧВК «Вагнер» в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают», - отметил он.

Интересно, что несколько дней назад российский пропагандист записал репортаж на территории базы ЧВК «Вагнера». Скорее всего, кадры из репортажа были использованы ВСУ для удара по оккупантам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».