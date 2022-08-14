ВСУ точным ударом HIMARS уничтожили штаб «вагнеровцев»: что известно 14.08.2022, 22:55

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Российский пропагандист засветил адрес базы.

Украинские военные точным ударом HIMARS уничтожили штаб российских наемников из частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в оккупированной Попасной Луганской области.

Об этом сообщает в «Фейсбуке» украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, накануне удара место дислокации оккупантов «спалил» российский пропагандист: он выложил ее фотографии в Telegram. На одном из фото, которое опубликовал российский пропагандист, была видна табличка с адресом – Мироновская улица, 12.

После этого с наемниками приключилась очередная «забавная история», которые они так любят, отметил журналист.

По его словам, теперь из-под завалов выносят убитых и раненых оккупантов, которых набирали в ЧВК по российским тюрьмам.

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