На Донбассе украинские военные отбили наступления россиян на четырех направлениях 15.08.2022, 7:33

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Россияне активно задействуют штурмовую и армейскую авиацию.

На Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях украинские военные сдержали вражеские штурмы и заставили противника отойти.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении россияне стреляли из артиллерии разных типов неподалеку от Великой Комышувахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

Вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое - Долина, успеха не имели, понесли потери и отошли.

«На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы неподалеку Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска», - добавили в ведомстве.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края украинской обороны, осуществлял обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцево и Железного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

«На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки. С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песок и Первомайского, успеха не имели, отошли», - говорится в сообщении.

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