Эшелоны из Крыма уже не едут двое суток: партизаны взорвали мост возле Мелитополя 1 15.08.2022, 8:43

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Украинские силы сопротивления «помогли мосту устать».

Украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Из-за этого уже двое суток эшелоны из оккупированного Крыма не могут двигаться в Мелитополь. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равен полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту «устать», что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки», – отмечает мэр.

После подрыва моста оккупанты с воскресенья, 14 августа, начали проводить массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах. Однако им не удалось найти ни одного партизана.

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