ПВТ покидают один из его пионеров и Джордж Сорос 15.08.2022, 8:54

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Компания американского миллиардера уходит из Беларуси.

Белорусский IT-рынок и Парк высоких технологий покидает один из его иностранных пионеров — датско-украинский разработчик Ciklum. Вместе с ним в очередной раз Беларусь останется без присутствия американского миллиардера Джорджа Сороса, который является владельцем контрольного пакета компании. Как узнал Office Life, резидент ПВТ «Сиклум Бел», входящий в международную группу Ciklum, с июня этого года находится в процессе ликвидации.

Ciklum была основана в 2002 году датчанином Торбеном Майгаардом (он скончался в 2019 году), избравшим главным центром своего бизнеса и разработок Украину. Летом прошлого года компания входила в топ-5 крупнейших работодателей в местной отрасли.

Также Майгаард инвестировал и в Беларусь, где в 2006 году открыл «Сиклум Бел». В 2007 году она стала одним из первых иностранных резидентов ПВТ, получив лицензию на осуществление деятельности под № 27. Еще в 2019 году «Сиклум Бел» входила в топ-50 IT-работодателей в Беларуси.

Вновь без Сороса

В 2015 году контрольный пакет Ciklum приобрел созданный Джорджем Соросом Ukrainian Redevelopment Fund. Средства богатого инвестора позволили компании усилить свое присутствие на старых и выйти на новые рынки.

С завершением ликвидации белорусской «дочки» Беларусь вновь останется без Джорджа Сороса, который около 25 лет назад уже покидал нашу страну. Но тогда он это сделал в статусе мецената, а не бизнесмена.

Впервые известный американец открыл Беларусь в 1992 году и осенью того же года лично побывал в Минске, чтобы дать старт образовательным проектам своего Фонда Сороса. Белорусский филиал начал работать с 1993-го, организуя семинары для директоров школ, лекции с приглашением ученых из США, поездки местных ученых на симпозиумы и стажировки за границу. Фонд полностью профинансировал Центр приватизации, который должен был помочь местным властям в проведении разгосударствления. Также он создал и поддерживал такие проекты, как «Масс-медиа Центр» и «Трансформация гуманитарного образования».

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