Мэр Мелитополя рассказал, как украинские партизаны охотятся на коллаборантов 15.08.2022, 9:12

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На что способны бойцы украинского сопротивления и как будут бежать оккупанты.

Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров в интервью Радио НВ рассказал, чем уже занимается и что будет делать партизанское движение в городе, а также о деоккупации и планах побега оккупантов в Крым.

— Мы с большой радостью следим за действиями партизан в Мелитополе. Очень благодарны им за то, что взрывом оторвало зад одному из коллаборантов. Как действия партизан корректируют действия оккупантов?

— Сопротивление на территории Мелитополя, как и другой части Запорожской области, началось еще с 24 февраля, с первых дней оккупации и полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Тогда это было публичное сопротивление, сегодня — партизанское.

Есть основные задачи, выполняемые силами партизан. В первую очередь, это перекрытие поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидация. Второе — это информирование наших силовых структур, Вооруженных сил Украины о местонахождении, передвижении и так далее. А третье — это демотивация коллаборантов и оккупантов.

И, конечно, мы видим результаты.

После того, как, например, был разрушен штаб [партии] Единой России на территории Мелитополя, его и членов этого штаба больше нет на территории города. После того, как был оторван зад, как вы правильно сказали, одному из ключевых коллаборантов, знаю, что несколько коллаборантов сейчас думают, как им бежать из города, потому что партизаны четко объявили охоту на тех, кто будет способствовать проведению референдума.

Мы ожидаем, что в ближайшее время будут предприняты отдельные действия партизанского движения, которые помешают выезду коллаборантов за пределы Мелитополя.

— Колаборантка Галина Данильченко совсем не появляется в последнее время, даже пыталась отказаться от своего высокого поста. Известно ли вам что-то о ней?

— Мне все известно о ней, как известно нашим ВСУ, нашим партизанам.

Сегодня он продолжает не появляться среди жителей, не общаться с жителями Мелитополя. Сегодня она только записывает какой-то видеоряд для пропагандистских СМИ и прячется за пределами города, но хорошо известно где.

Ее путь уже четко понятен. Это два варианта. Первый — она будет отвечать по украинскому законодательству и сидеть в тюрьме с конфискацией имущества за государственную измену. Но это для нее будет счастье, потому что другой ее путь — она будет ликвидирована силовыми структурами врага — Российской Федерации.

— Вы говорили нашим коллегам о том, что те коллаборанты, которые боятся украинского контрнаступления в Херсонской области, бегут в Мелитополь. Я так понял, что они рассматривают город как спокойную гавань. Или они что-то не понимают о Мелитополе? Как вы объясняете такие их действия?

— Я сказал немного иначе: это не о спокойной гавани, а о том, что Мелитополь (исторически и географически так сложилось) является центром юга Украины — Запорожской и Херсонской областей. Это логистический узел, через который [происходит] и передвижение техники, и снабжение боеприпасами. Сегодня это и административный центр, который сделали оккупанты. Поэтому сегодня, когда они сбегают с правого берега реки Днепр, перемещаются в сторону города Мелитополя, и, конечно, думают об отходных путях, как бежать в сторону Крыма. А от Мелитополя до границы с Крымом чуть меньше 100 км.

Потому сегодня они рассматривают Мелитополь как логистический центр. А для нас, для наших ВСУ, конечно, принципиален Мелитополь, потому что это ключ от всего юга нашего государства. Без освобождения Мелитополя невозможно освобождение юга нашего государства в целом.

— Оккупанты могут сбежать с правого берега Днепра, ВСУ делают для этого очень много. Снова были удары по Антоновскому мосту. Это еще больше для них создает проблемы, ведь они не могут возобновить, например, поставки вооружений туда. Но мы понимаем, что это преимущественно о Херсоне. Какими вы видите действия по освобождению Мелитополя?

— Я четко понимаю, что изнутри Мелитополя есть сопротивление и 95% жителей ждут сегодня освобождения нашими ВСУ. Конечно, я не имею никакого права говорить, как будет освобожден Мелитополь, когда, потому что это компетенция наших ВСУ. Наша задача — каждый на своем месте должен помогать в реализации этой цели, и выполнять те задачи, которые даются нашими ВСУ и высшим политическим руководством.

Конечно есть несколько путей деоккупации Мелитополя. Я уверен, что один из них приведет к полноценной деоккупации юга Украины.

Но наша задача сегодня — держать связь с нашими жителями, доносить до них правдивую информацию, потому что они находятся в информационном вакууме. Враг даже не ожидает, какое публичное сопротивление, как в начале второй волны вторжения 24 февраля, начнется именно внутри города. Наступление на город, освобождение города будет не только ВСУ, но и изнутри наших гражданских жителей, которые сейчас остаются в Мелитополе.

— Мы со временем немного больше узнаем о том, каким образом оккупантам удалось зайти на юг так легко. К примеру, ГБР опубликовало подозрение относительно Олега Кулинича. Он был главой Управления СБУ в Крыму. Сообщается, что он был одним из тех, кто скрывал информацию о возможном вторжении россиян со стороны Крыма. Что касается силовых ведомств Мелитополя, возможно, именно СБУ, вам известно что-то о тех, кто там мог сотрудничать с оккупантами?

— Быстрый захват Мелитополя произошел из-за того, что вражеские войска прошли быстро и зашли со стороны Крыма. Мы это ясно понимаем и это на слуху у каждого гражданина нашего государства. Это не территория Запорожской области, а Херсонской, потому и ответственность в основном на спецслужбах, которые контролировали непосредственно Херсонскую область.

Относительно спецслужб Запорожской области. На это не раз обращал внимание и президент Украины Владимир Зеленский на совещаниях, проведенных на территории Запорожья. Все спецслужбы, работавшие на территории Мелитополя, выполняли приказ и продолжают его выполнять по сей день, согласно тем командам, приказам, которые поступают от центральных аппаратов.

Сегодня комментировать, кто, когда и как покидал [город], я не уполномочен, потому что мы живем во время войны и это может быть использовано против нас, нашего государства в целом. Но я уверен, что точно все точки над «і» будут расставлены. И сегодня уже соответствующие силовые структуры этим занимаются.

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