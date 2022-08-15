Украинские власти подтверждают уничтожение штаба «вагнеровцев» 15.08.2022, 9:27

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Наводчиком для ВСУ выступил российский пропагандист.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК Вагнера», — отметил он.

По словам Гайдая, количество погибших оккупантов уточняется.

Другие детали глава ОВА не уточнил.

Напомним, ВСУ ударили РСЗО HIMARS по штабу «вагнеровцев» в Луганской области. Наводчиком для украинских военных выступил российский пропагандист, который в своем сюжете «засветил» адрес военного объекта.

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