Что известно о последствиях удара ВСУ по базе ЧВК «Вагнера» 10 15.08.2022, 14:44

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Фото: Сергей Среда via Telegram

Мог ли быть на месте удара «повар Путина»?

Вооруженные силы Украины нанесли удар по предполагаемому штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной (Луганская область). Пока уточняются данные числе раненых и погибших там боевиков, в соцсетях обсуждают, мог ли быть на месте удара «повар Путина» и куратор ЧВК Евгений Пригожин.

«Новое время» собрало главное, что об этом известно.

Как российские пропагандисты раскрыли дислокацию вероятного штаба «вагнеровцев»

Информацию о том, что по ул. Мироновской, 12 в оккупированной Попасной боевики ЧВК Вагнера организовали свой штаб, раскрыл российский пропагандист Сергей Среда. Бывший сотрудник Российской газеты и телеканала Россия 1, Среда еще с 2014 года неоднократно приезжал на оккупированные российскими войсками территории Украины, также вел пропагандистское освещение кампании РФв Сирии. В 2020 году опубликовал книгу Как выжить на войне, назвав себя «военным корреспондентом» издательского дома Аргументы недели.

8 августа Сергей Среда опубликовал в своем Телеграм-канале пост такого содержания (сейчас удален): «Приехал на Попасную, заехал в штаб ЧВК Вагнер. Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй».

К публикации были приложены несколько фотографий самого Среды и «вагнеровцев» возле жилой многоэтажки в Попасной, где боевики, по-видимому, организовали свой штаб. На двух из этих фото была видна табличка с адресом — о расположении «ближайшего укрытия» по ул. Мироновская, 12.

Радио Свобода позже сообщило, что Среда уверял, будто опубликовал эти снимки с согласия самих боевиков ЧВК Вагнера, однако удалил и этот пост.

Что известно об ударе ВСУ по базе оккупантов в Попасной и его последствиях

14 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли точный удар по штабу ЧВК Вагнера в Попасной. Сообщая об этом, журналисты Денис Казанский и Андрей Цаплиенко подчеркнули, что его расположение «засветил» именно Середа.

«Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, который выложил ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками приключилась очередная «забавная история», которые они так любят. Теперь из-под завалов выносят убитых и раненых уголовников, которых набирали в ЧВК Вагнер по российским тюрьмам, а военкору Среде вручается премия имени Александра Коца [еще один российский пропагандист, в марте 2022 года «засветил» локацию войск РФ под Киевом — прим.ред.]», — написал Казанский, публикуя также фотографии последствий удара. Он предположил, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS, и обнародовал гневные скриншоты в адрес Среды из российских Телеграм-каналов.

Эти же снимки после попадания в штаб «вагнеровцев» опубликовали российские паблики. В некоторых из них пишут о «жертвах русского бардака и безалаберности».

В других традиционно пытаются преуменьшить масштаб последствий удара, но признают «нескольких раненых» и как минимум одного погибшего.

15 августа факт удара ВСУ по базе в Попасной подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В Попасной погибли «вагнеровцы». […] ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК Вагнер. Число погибших уточняется», — сообщил Гайдай.

Тем временем международные расследователи, сравнив фото Сергея Среды и последствий удара ВСУ, подтверждают, что это один и тот же объект.

Радио Свобода обратило внимание на спутниковые снимки, указывая на расположение пятиэтажки по улице Мироновская, 12 вблизи узнаваемого ряда гаражей.

Журналист Радио Свобода Марк Крутов также попытался верифицировать распространяемое в сети видео, где предполагаемый местный житель эмоционально реагирует на попадание ВСУ в вероятный штаб ЧВК Вагнера.

«Чтоб вы все у**али с нашей земли. Так их, на**й, пацаны. Слава Украине!» — говорит житель оккупированной Попасной, заснявший, как россияне переносят тела раненых либо погибших «вагнеровцев».

#Popasna, Luhansk oblast (occupied): Reportedly Russian Wagner members loading their dead into a van (here? https://t.co/NniPBMwk0P) https://t.co/qAVrDUgKxS pic.twitter.com/UhiwaA1RxJ — English Luhansk (@loogunda) August 14, 2022

Крутов обратил внимание, что рядом с пятиэтажкой на Мироновской действительно есть стадион, ворота которого видны на видео. По мнению журналиста, автор видео стоял возле гаражей по адресу Мироновская, 8.

I think I geolocated it (will tag @COUPSURE). The guy who filmed the video hided beneath the rusted garage near Mironivska, 8. pic.twitter.com/O0EjGK94du — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022

There's a video supposedly showing wounded wagnerite being brought to the car. I can't geolocate it yet, but similar football goal is visible on various photos of the area. https://t.co/tEVDDWeKdi pic.twitter.com/gYYulL3riI — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022

#Popasna, Luhansk oblast (occupied): Reportedly Russian Wagner members loading their dead into a van (here? https://t.co/NniPBMwk0P) https://t.co/qAVrDUgKxS pic.twitter.com/UhiwaA1RxJ — English Luhansk (@loogunda) August 14, 2022

15 августа в соцсетях появилось больше видео и снимков с места предполагаемого удара ВСУ по базе российских боевиков в Попасной. «Все, нету больше. Все под завалами, бл*дь», — комментирует автор видео.

Публикуя эти же кадры, Андрей Цаплиенко отметил, что «рашистские паблики пишут о десятках ликвидированных наемников».

Действительно ли в штабе был Пригожин? Откуда эти слухи и как он вовлечен в войну против Украины?

Евгений Пригожин — российский олигарх, которого называют «поваром Путина». Пригожин контролирует не только кейтеринговый бизнес, обслуживающий банкеты с участием российского диктатора и снабжение российской армии, но и крупнейшую российскую «фабрику троллей», а также наемников ЧВК Вагнера. Согласно расследованиям Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, операции Пригожина тесно связаны с Минобороны России и российской разведкой (ГРУ).

Из-за его вовлеченности в войну РФ с Украиной США и Евросоюз ввели санкции против Пригожина (Вашингтон включил в санкционный список также его жену, двоих детей и три компании).

Украинская разведка считает, что взрывы в колонии Еленовке — фактический теракт против украинских военнопленных из полка Азов — были осуществлены наемниками из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личному указанию Пригожина.

Кроме того, «повар Путина» активно участвует в вербовочной кампании в России, которую Москва проводит в попытке компенсировать потери армии РФ в Украине. Российский портал Медиазона в начале августа 2022 года сообщил, что «человек со звездой Героя России, похожий на Евгения Пригожина», провел «вербовочный тур» в колониях для бывших силовиков и учреждениях строгого режима в РФ. Олигарх предлагал заключенным отправиться на войну в Украине в составе ЧВК — в обмен на помилование, снятие судимости, паспорт РФ и денежные выплаты (100 тыс. рублей в месяц, 5 млн семье — в случае гибели). Об этом Медиазоне рассказали в колониях Тульской и Ярославской областей.

А в апреле 2022 года Евгений Пригожин появился на совместном фото с депутатом Госдумы от Единой России Виталием Милоноввым. На снимке они в камуфляже сняты на фоне здания школы № 2 в оккупированном Первомайске Луганской области.

Наконец, на недавних фото из «штаба вагнеровцев» в Попасной, которые обнародовал российский пропагандист Сергей Среда, виден человек, отдаленно похожий на Евгения Пригожина. Этот факт не был подтвержден, однако российски паблики взялись активно его комментировать.

Один из них прямо написал, что Пригожин якобы был в штабе ЧВК в Попасной перед ударом ВСУ, в другом военный пропагандист РФ Юрий Котенок заявил, что «не подтверждает» информацию о гибели Пригожина после разгрома штаба.

Однако украинский журналист Андрей Цаплиенко написал: «Несколько рашистских военпропагандистов сообщают, что контакт с Евгением Пригожиным не могут установить с момента удара ВСУ по штабу «вагнеровцев» в оккупированной Попасной Луганской области».

В этом контексте несколько независимых журналистов-расследователей напомнили о пристрастии российского олигарха к мистификациям и призвали критично отнестись к подобной информации. В 2021 году Радио Свобода даже публиковало расследование о демонстративных визитах «двойника» Пригожина в Литву.

«Вспоминая как Пригожин любит троллинг и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня все еще есть некоторые сомнения в том, что реально произошло», — написал основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Вспоминая как Пригожин любит троллинг и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня всё ещё есть некоторые сомнения в том, что реально произошло. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

Он высказал мнение, что «даже самые тупые пророссийские военкоры знают про запрет снимать военные объекты, расположения, знают про возможность прилета по координатам». «А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина?» — усомнился Левиев.

В качестве возможного объяснения таких действий он озвучил вероятную цель «вагнеровцев» «выманить HIMARS» и ударить в ответ, после чего «всем отрядом получить Героев России».

«Ну то есть, потратит ли ВСУ на убийство Пригожина и руководителей Вагнера несколько GMLRS? Скорее всего да. Отлично, Среда, иди сюда, давай попозируем около таблички с адресом, сейчас мы их выманим и ударим в ответ», — описал возможный сценарий Левиев.

Как одно из возможных объяснений «но зачем?» — выманить HIMARS. Знаем что HIMARS с 90% вероятностью ударит по этому объекту, ставим контрбатарейный радар недалеко, ставим арту, ждём выстрела Хаймарса, пеленгуем координаты — бьём в ответ. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

Расследователь Bellingcat Арик Толер также предположил, что история с явной публикацией фото штаба кажется «слишком удобной и очевидной». Он также отметил, что даже если на фото был запечатлен Пригожин (в чем Толер усомнился), вряд ли он оставался бы в Попасной все несколько дней до удара ВСУ.

The skeptical approach: this all seems a bit overly convenient and obvious. Ruslan notes that this all could be staged.https://t.co/PvB2zntx7l — Aric Toler (@AricToler) August 14, 2022

Журналист Радио Свобода Марк Крутов, комментируя «скептическую» версию коллег, привел контраргумент: «Что ж, это было бы очень по-пригожински, но я верю в человеческую глупость. Кроме того, если это выдумка, значит, Среда удалил свой пост в Телеграме после удара тоже в рамках «сговора?».

There's also a point of view that this all is made up. Well, it would be very Prigozhin-style, but I believe in a human stupidity. Also if it's made up, that means Sreda took his TG post down after the strike as a part of the plot? https://t.co/7Uhxrg12HA — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022

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