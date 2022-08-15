На гродненской трассе ограждение насквозь прошило авто 15.08.2022, 16:13

2,354

В машине ехала семья с детьми.

Читатели сообщили «Онлайнеру» о серьезной аварии, которая произошла в воскресенье, 14 августа, на трассе М6 (Минск — Гродно). По крайней мере один автомобиль налетел на отбойник, повреждения серьезнейшие: металлическое ограждение прошило авто.

ДТП случилось недалеко от Воложина. Один из наших читателей проезжал место аварии: на месте были спасатели и сотрудники ГАИ.

— Машину насквозь прошило отбойником. Там еще метра 4 ограждения вышло из нее. Скорой не было. Было много других авто. Думаю, что скорая не нужна была: рядом лежало тело накрытое (если не два — не рассмотреть), — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. — Небольшой поворот есть на этом участке. Этот Passat насадило на ограждение и развернуло его. Я думаю, что скорость была приличная.

— Вчера на гродненской трассе (точно где, не скажу — думаю, километрах в 70—100 от Минска) что-то типа BMW было нанизано на отбойник. Рядом ГАИ, скорая, МЧС, как минимум один труп. Зрелище ужасное, — сообщил другой читатель.

— Ехал туда, было три машины спасателей, две скорые, два или три экипажа ГАИ. Пострадавшую машину не заметил. Ехал обратно — осталась одна машина спасателей, один экипаж ГАИ, пострадавшая машина (судя по задней пассажирской двери, BMW) стояла за линией отбойника, по всей пассажирской стороне внутри тоже был отбойник, — дополнил еще один читатель.

— Примерно в 19:40 проезжал, скорой не было. ГАИ и МЧС присутствовали, вырезали. Машина — как шашлык на шампуре. Нанизана задом, видать, крутануло. Это если ехать со стороны Гродно, не доезжая километра три до развязки на Воложин. К слову, на этом участке все ограждения в прямой плоскости. А в Минском районе, для сравнения, опущены к земле (но не закопаны), — сообщил еще один очевидец.

В ГАИ Минской области сообщили, что 14 августа около 15:00 на 82-м км трассы М6, вблизи деревни Мазурка Воложинского района, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по крайней левой полосе со стороны Гродно в направлении Минска. По предварительной информации, на закруглении дороги он не справился с управлением, съехал на правую обочину, где совершил наезд на барьерное ограждение.

— В результате пассажир автомобиля, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП, — рассказали в Госавтоинспекции.

Воложинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Еще одна читательница рассказала, что была очевидцем этой аварии.

— Passat ехал в крайней левой полосе, трасса была пустая, он почему-то резко начал по диагонали уходить в правую сторону. В машине были двое детей — они живы, водитель тоже жив, а вот с мамой детей беда. С нами в машине был медик, она сразу сказала, что открытая черепно-мозговая... Скорая на наших глазах откачивала минут 30, — отметила собеседница.

Еще одна читательница рассказала о том, что ей известно.

— Там поворот, и водитель, который ехал за машиной этой, сказал, что Passat как ехал, так и поехал ровненько в этот отбойник. В машине семья, 4 человека: отец за рулем, мама на пассажирском, сыну до года, а дочь в сентябре должна пойти в школу. Дети не пострадали, только были в стекле все. Водитель на своих ногах, на нем были царапины. Отбойник прошел там, где сидела мама, когда мы остановились, она еще вроде в сознании была, — добавила свидетельница.

Она тоже подтвердила, что врачи долгое время боролись за жизнь этой женщины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».