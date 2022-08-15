В Беларуси заблокировали сайт «Народной Воли» 15.08.2022, 18:39

Он не открывается и за пределами страны.

В Беларуси по решению Министерства информации заблокировали сайт газеты «Народная воля». Об этом сообщает редакция издания.

«На сегодняшний момент интернет-ресурс не открывается ни из Беларуси, ни из-за границы. Блокировка настолько глубокая, что у нас нет доступа даже до админки сайта, чтобы исправить те недостатки, на которые обратило наше внимание Министерство информации», – говорится в заявлении редакции.

Там также заявили, что редакция делает все возможно для решения проблемы, продолжает оставаться в Беларуси и придерживаться законодательства.

Напомним, в 2020 году власти начали давление против печатных СМИ, одной их жертв стала газета «Народная Воля», одно из старейших изданий Беларуси. Белорусский дом печати отказался печатать «Народную волю», а «Белпочта» исключила издание из подписного каталога. Затем печатать газету отказались и российские типографии. Через несколько дней «Народная Воля» объявила, что прекращает выпуск издания на бумаге.

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