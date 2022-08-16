Украинский спецназ ударил по оккупантам, когда те собирались в боевые порядки 16.08.2022, 7:33

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Сорвана попытка прорыва врага.

Силы специальных операций Украины сорвали вражескую попытку прорыва в одном из районов выполнения задач.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает ССО Вооруженных сил Украины.

«Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательные группировки, воины Сил специальных операций уже выдвинулись на перехват противника. Главной целью было не дать россиянам развернуться в боевые порядки и осуществить дальнейший маневр в сторону позиций Сил обороны», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что операторы ССО Украины ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления.

«Замысел россиян был сорван, дальнейших попыток запланированного маневра противник не осуществлял. Зато собирал раненых и убитых, за чем наблюдали после удачной атаки наши воины», - говорится в сообщении.

Также Силы специальных операций Украины показали видео фрагмента операции.

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