Взрывы произошли сразу в двух точках: новые детали атаки на воинскую часть РФ в Крыму 3 16.08.2022, 9:23

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Пожар начался и на трансформаторной подстанции в Джанкое.

В поселке Майское недалеко от Джанкоя в оккупированном Крыму горит российская военная часть. На месте происшествия вследствие детонации слышны взрывы; вспыхнул масштабный пожар, пишет obozrevatel.com.

Кроме того, по данных российских СМИ, пожар произошел на трансформаторной подстанции в Джанкое. Оккупационные «власти» полуострова пока никак не прокомментировали ситуацию.

При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook заявил о попадании в хранилище боеприпасов. По его словам, «звуки от взрывов далеко прокатываются по степи».

«Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское, 18 км от Майского. – Ред.) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа», – написал Чубаров.

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