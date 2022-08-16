«Аж автобус километрах в шести шевелится»: новое видео мощных взрывов в Крыму

«Аж автобус километрах в шести шевелится»: новое видео мощных взрывов в Крыму7
- 16.08.2022, 11:08
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Взрывы возле Джанкоя слышны с самого утра.
Пассажиры автобуса, остановившегося на дороге из-за взрывов на складе россиян возле оккупированного Джанкоя, запечатлели новое видео.
Его публикуют телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы возле Джанкоя слышны с утра 16 августа. По предварительной информации, в районе села Майское детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда уже выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.