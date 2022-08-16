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Блогер научил змею ходить на четырех ногах

  • 16.08.2022, 11:11
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Блогер научил змею ходить на четырех ногах

Инженер собрал для нее четырехлапый экзоскелет.

Инженер Аллен Пан собрал экзоскелет с четырьмя лапами, чтобы змеи снова смогли «ходить». Считается, что они утратили эту способность в процессе эволюции 100-150 миллионов лет назад, пишет журнал «Нож».

Экзоскелет — пластиковый тубус c сенсорами в нижней части. Механические манипуляторы принимают с них данные, и роботизированные лапы начинают шагать.

Змея может выползти из экзоскелета в любую минуту. Предоставление свободы выбора рептилии — главный принцип устройства.

Правда, пресмыкающееся не может управлять им самостоятельно. Зато контролировать движения можно при помощи компьютера.

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