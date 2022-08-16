В Крыму началась паника из-за ударов по военной части РФ под Джанкоем 16.08.2022, 11:39

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В боеспособность ПВО оккупантов уже никто не верит.

Во временно оккупированном Крыму во вторник, 16 августа, раздались новые взрывы . В связи с этим местные жители начали паниковать, а некоторые уже готовятся бежать в подвал.

Примечательно, что в российскую противовоздушную оборону никто не верит. Об этом сообщают в соцсетях.

Самопровозглашенный «премьер-министр» временных российских оккупационных властей в Автономной республике Крым Сергей Аксенов подтвердил взрывы в селе Азовское Джанкойского района.

По предварительным данным, на трансформаторной подстанции в Джанкое произошел пожар, а на складе боеприпасов в поселке Азовское – детонация.

Местные жители утверждают, что взрывной волной в их домах выбило окна.

В этой связи в соцсетях началась настоящая паника, крымчане собираются в «отпуска», то есть уехать с полуострова на некоторое время, а другие рекомендуют им «брать больше вещей, потому что отпуск может затянуться».

Большинство местных жителей больше не верят в российскую пропаганду о случайных взрывах, в то время как они склоняются к версии, что это работа украинских защитников.

В российское ПВО вообще никто не верит, поэтому те, кто решил остаться на временно оккупированном полуострове, собираются бежать в подвалы.

Местные жители сообщают, что россияне уже подготовили чемоданы с собственными вещами и готовы в любой момент прятаться в подвал или выезжать:

«Мои родители пока думают, что делать. Сейчас сидим дома. Отец сказал, что нужно следить за новостями, и если что, вещи у нас уже собраны, сразу в подвал пойдем».

«У меня муж тоже хочет уезжать, говорит, что очень много совпадений. В отпуск поедем к родственникам».

«Отпуск может затянуться, берите побольше вещей».

«Мы с семьей поедем к родственникам в Ростов на этот месяц. Укры разошлись, может за этот месяц что-то успокоится».

Между тем, появилась информация, что на въезде в поселок Азовское Джанкойского района стоят блокпосты полиции. В населенный пункт никого не пропускают.

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