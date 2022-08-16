Бегство российского командования из Херсона — очень плохой знак для всех оккупантов Костянтин Машовець

16.08.2022, 11:36

Дело пахнет «котлом» и разгромом.

Судя по всему, какая-то часть штаба и командного пункта 49-й общевойсковой армии южного военного округа действительно покинула пределы города Херсон и отправилась в северо-восточном направлении.

Кроме того, командный пункт 22-го армейского корпуса тоже находится в процессе какой-то «локальной передислокации» (куда именно и зачем, пока неизвестно). Однако командные пункты и передвижные пункты управления десантных дивизий вроде бы пока остаются на «старых» местах.

Если информация об «эвакуации российского командования» из Херсона соответствует действительности, пусть частично, то и тогда все это очень плохо пахнет для всех российских войск, оперирующих на Херсонско-Бериславском плацдарме.

Традиция «отдавать в критической ситуации подчиненные войска самим себе» в красной армии и ее наследнице – российской очень богата. Достаточно вспомнить позорную «эвакуацию» командно-политического состава гарнизона Севастополя летом 1942 года или разгром войск Западного и Северо-Западного фронтов летом 1941-го.

И там и там командование советских войск просто бросало на произвол подчиненные войска и убегало, спасая свои шкуры. Причем кое-где демонстрируя феноменальную скорость и дистанцию одномоментного отступления (дело доходило до того, что в первый день немецкого наступления штабы советских дивизий и корпусов обоих фронтов оказывались на расстоянии 180 – 240 километров от места своей довоенной дислокации в пограничной полосе).

И меня в этом контексте, смотря на эту сегодняшнюю информацию о перемещениях командных структур группировки войск противника «Юг», угнетают вполне обоснованные подозрения. Не оценивает ли командование российской группировки «Юг» ситуацию в зоне своей ответственности, в частности на Херсонско-Бериславском плацдарме, как критическую?

Нет, оно, конечно, очень удобно смыться вовремя на левый берег и оттуда «хераически» управлять обороной («референдумом») в Херсоне. Опять же, необходимость обеспечить «устойчивость, скрытность и мобильность управления». Можно целую кучу всевозможных обстоятельств и причин, причем достаточно «легальных», придумать, чтобы не шаро…ться в Херсоне, рискуя получить по кумполу «Химарсом», ну или каким-нибудь «Эскалибуром».

Только вот какой нюанс. Все эти перемещения «штабов и командных пунктов» группировки «Юг» на плацдарме как-то так совпали с фактом нанесения «критических повреждений» ряду мостовых переходов, соединяющих плацдарм с левым берегом вследствие огневого поражения их со стороны ВСУ. Ну, чистой воды «совпадение».

Но позвольте, а как же войска, спросите вы? Кто ими будет руководить, кто их в наступление посылает на Кривой Рог и Николаев? Не беспокойтесь, граждане ватаноиды.

С левого берега Днепра это делать «в сложившихся условиях» гораздо эффективнее и удобнее. По крайней мере, лишний паром там или какой-нибудь понтон в таком случае занимать штабным добром и техникой не придется. Можно будет какую-то лишнюю самоходку, ну или там грузовик украденными в Херсоне стиралками переправить. Все больше пользы будет.

Костянтин Машовець, «Фейсбук»

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