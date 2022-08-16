Минобороны РФ официально признало взрывы под Джанкоем диверсией 6 16.08.2022, 13:45

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Ранее командование российской армии выдвигало другую версию.

Минобороны Российской Федерации признало, что взрывы в захваченном Крыму возле Джанкоя произошли в результате диверсии.

Нет серьезно пострадавших, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии, сообщает пропагандистское агентство «РИА Новости», передает УНИАН.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», - сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, также повреждены электростанция, железнодорожное полотно и линии электропередач.

Напомним, что под Джанкоем рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала пособники оккупантов утверждали, что случился пожар на электрической подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что горит российская воинская часть в поселке Азовское Джанкойского района.

Нардеп Алексей Гончаренко поделился, что в Крыму уничтожен вражеский склад боеприпасов.

В Минобороны РФ вначале заявляли, что на полуострове вблизи Майского было «возгорание» в воинской части на территории площадки временного хранения боеприпасов.

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