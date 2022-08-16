У Путина паника: что означает визит Пригожина на базу «Вагнера» в Попасной 9 16.08.2022, 14:13

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Просто так человека такого ранга на передовую не посылают.

Путин отправил Пригожина в штаб ЧВК «Вагнер», уничтоженный ВСУ в Попасной из-за того, что он нервничает - просто так человека такого ранга на передовую не посылают.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил Михаил Притула, военный эксперт, полковник запаса СБУ.

По его словам, уничтожение базы ЧВК «Вагнер» в Попасной и командования деморализует не только вагнеровцев.

«Уничтожение армии, которая подчиняется лично Путину, уничтожение «оптом» - это очень большая деморализация. Это армия для действия за рубежом без ограничений в законодательстве. Это полулегальная персональная гвардия Путина уничтоженная в Попасной - существенный удар по имиджу. А еще - хороший троллинг со стороны ВСУ показать уровень умственных способностей пропаганды, засветившей эту базу в Попасной», - считает Притула.

По мнению военного эксперта, сам факт съемок на фоне адреса базы и приезда Пригожина на базу говорит о том, что Путин уделяет большое внимание именно вагнеровцам, а ликвидация доверенного лица президента РФ может стать ударом по имиджу российского тирана.

«Факт того, что Путин послал Пригожина, почти своего заместителя в кремлевской иерархии, доверенного лица в Попасную говорит о том, что у Путина определенная паника, что-то не ладится», - отметил полковник запаса СБУ.

Он также подчеркнул отличные действия украинской разведки, которые оперативно «сложили пазл» и нанесли удар по врагу. Относительно того, чем именно ударили, Притула заявил, что это вряд ли были HIMARS – скорее «Точка У», судя по разрушениям.

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