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NYT: За взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение

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  • 16.08.2022, 15:34
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NYT: За взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение

Подразделение действует в тылу врага.

За взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение, сообщает The New York.

Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что это подразделение действует в тылу врага.

Больше он не сообщил никаких подробностей.

Газета отмечает, что атаки, в которых использовались силы в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны они использовали нетрадиционную тактику, пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии.

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