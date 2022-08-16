Первая леди США заразилась коронавирусом 16.08.2022, 17:45

Байден, который вылечился от COVID-19, получил отрицательный результат теста.

Первая леди США Джилл Байден заболела COVID-19.

Об этом 16 августа сообщила ее представитель Элизабет Александр, пишет Reuters.

По ее словам, у супруги президента США Джо Байдена поздно вечером 15 августа начали провялятся симптомы простуды.

Александр отметила, что Джилл Байден дважды получила отрицательный результат экспресс-теста на COVID-19, но ПЦР-тест оказался положительным.

В Белом доме сообщили, что 16 августа у президента Байдена был отрицательный результат теста на COVID-19.

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