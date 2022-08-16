Первая леди США заразилась коронавирусом
- 16.08.2022, 17:45
Байден, который вылечился от COVID-19, получил отрицательный результат теста.
Первая леди США Джилл Байден заболела COVID-19.
Об этом 16 августа сообщила ее представитель Элизабет Александр, пишет Reuters.
По ее словам, у супруги президента США Джо Байдена поздно вечером 15 августа начали провялятся симптомы простуды.
Александр отметила, что Джилл Байден дважды получила отрицательный результат экспресс-теста на COVID-19, но ПЦР-тест оказался положительным.
В Белом доме сообщили, что 16 августа у президента Байдена был отрицательный результат теста на COVID-19.