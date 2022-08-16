Взрывы возле Джанкоя в Крыму: появились спутниковые снимки 16.08.2022, 21:07

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РФ лишилась очередного склада с боеприпасами.

Во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя началась детонация склада с боеприпасами. Появились спутниковые снимки последствий взрывов.

Об этом сообщает журналист проекта «Схемы» Кирилл Овсяный в Twitter.

По его словам, спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов обнародовала компания Planet.

Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар.

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