В Лисичанске были ликвидированы почти сто военных РФ 1 16.08.2022, 21:38

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Оккупанты погибли в результате взрыва.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали около ста российских военных.

«В Лисичанске почти сотня кульков нерядовых солдат 2-го армейского корпуса», — сказал он в комментарии «Радио Свобода».

Он уточнил, что в Лисичанске были ликвидированы военные регулярной армии РФ, а не вагнеровцы, которые были уничтожены в Попасной.

«По вагнеровцам больше сотни, то, что произошло сегодня (в Лисичанске — ред) почти сто», — сказал Гайдай.

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