В Лисичанске были ликвидированы почти сто военных РФ

В Лисичанске были ликвидированы почти сто военных РФ1
- 16.08.2022, 21:38
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Оккупанты погибли в результате взрыва.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске ликвидировали около ста российских военных.
«В Лисичанске почти сотня кульков нерядовых солдат 2-го армейского корпуса», — сказал он в комментарии «Радио Свобода».
Он уточнил, что в Лисичанске были ликвидированы военные регулярной армии РФ, а не вагнеровцы, которые были уничтожены в Попасной.
«По вагнеровцам больше сотни, то, что произошло сегодня (в Лисичанске — ред) почти сто», — сказал Гайдай.