Залужный: Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси

Залужный: Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси16
- 16.08.2022, 22:08
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Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на скопление ЗРК на аэродроме «Зябровка».
Беспокойство в Украине вызывают расположенные ракетные системы вдоль государственной границы со стороны Беларуси.
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Залужный во время своего общения с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, ознакомил коллегу с ситуацией на фронте.
Генерал Залужный подчеркнул, что ситуация на поле боя напряженная, но контролируемая. Беспокойство вызывает скопление ЗРК на аэродроме «Зябровка», что в Беларуси.
Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке украинских военных.
Напомним, что в Беларуси зафиксировали много российских ЗРК.