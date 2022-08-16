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Залужный: Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси

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  • 16.08.2022, 22:08
  • 6,938
Залужный: Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на скопление ЗРК на аэродроме «Зябровка».

Беспокойство в Украине вызывают расположенные ракетные системы вдоль государственной границы со стороны Беларуси.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный во время своего общения с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, ознакомил коллегу с ситуацией на фронте.

Генерал Залужный подчеркнул, что ситуация на поле боя напряженная, но контролируемая. Беспокойство вызывает скопление ЗРК на аэродроме «Зябровка», что в Беларуси.

Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке украинских военных.

Напомним, что в Беларуси зафиксировали много российских ЗРК.

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