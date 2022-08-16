ВСУ: Российские войска обстреляли Житомирщину с территории Беларуси 16.08.2022, 23:20

Удары наносила авиация оккупантов.

Днем 16 августа по военному аэродрому в Житомирской области был нанесен ракетный удар. Украинская сторона утверждает, что его нанесли российские самолеты с территории Беларуси.

«Сегодня днем 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34», – говорится в сообщении Воздушного командования «Центр».

В результате ударов повреждена взлетно-посадочная полоса аэродрома и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав не пострадал.

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