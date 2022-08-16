Цена нефти Brent упала ниже $92 за баррель 16.08.2022, 23:35

Впервые с 18 февраля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре опустилась ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным вечерних торгов, цена Brent опускалась до $91,92 за баррель. К 22:04 цена этой марки нефти находилась на уровне $91,76 за баррель.

1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в июле составляла $78 за баррель. Эксперты отмечали, что скидка на спотовом рынке Urals к Brent в середине июля была $40,3. Бюджет России на 2022 год сверстан, исходя из цены Urals $44,2 за баррель.

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