Цена нефти Brent упала ниже $92 за баррель
- 16.08.2022, 23:35
Впервые с 18 февраля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре опустилась ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.
По данным вечерних торгов, цена Brent опускалась до $91,92 за баррель. К 22:04 цена этой марки нефти находилась на уровне $91,76 за баррель.
1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в июле составляла $78 за баррель. Эксперты отмечали, что скидка на спотовом рынке Urals к Brent в середине июля была $40,3. Бюджет России на 2022 год сверстан, исходя из цены Urals $44,2 за баррель.