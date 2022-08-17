В России возродят худсоветы и цензуру в искусстве 17.08.2022, 4:00

Назад в СССР.

Госдума в осеннюю сессию обсудит вопрос о возрождении в России художественных советов, которые в годы СССР занимались цензурированием музыки, кино и печати. Об этом news.ru сообщила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«В следующем парламентском сезоне мы планируем провести совещание на этот счет. Вместе с коллегами из профильных комитетов будем это обсуждать», — сказала она.

По ее словам, инициативу поддерживают «многие депутаты из разных партий».

Лантратова предложила создать временные худсоветы еще в апреле из-за скульптуры «Большая мать» художника Олега Кулика, представленной на ярмарке «Арт Москва» в Гостином дворе. Несколько российских чиновников и общественников выступили с резкой критикой этой работы, увидев в ней сходство со скульптурой «Родина-мать» Евгения Вучетича. На Кулика было заведено дело об оправдании нацизма через «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы» (часть 3 статьи 354.1 УК).

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