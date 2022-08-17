Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье 17.08.2022, 9:25

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Атаки в Крыму нарушили снабжение российской армии на материковой части Украины.

Российские оккупанты использовали Джанкой как железнодорожный узел для переброски войск и техники на оккупированные территории Запорожской области. После взрывов оккупанты могут остаться без поддержки, ведь это нарушило снабжение российской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что удар по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательства Украины по использованию переданного западными партнерами оружия.

«Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставляемое США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем», - говорится в сообщении.

По данным экспертов, атаки на российские позиции к Крыму являются частью согласованного украинского контрнаступления.

«Конечным результатом этой кампании, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

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