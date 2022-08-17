В Беларусь не приезжают новые иномарки 17.08.2022, 10:07

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Из-за остановки сборки в России самые популярные модели Volkswagen в нашу страну не приехали.

Об этом Рrobusiness.io заявила Марина Рудакова, управляющая группы Volkswagen в Беларуси.

«Основная проблема сейчас — отсутствие нового продукта для продажи. Мы распродаем остатки автомобилей российского производства, последние единичные модели скоро найдут своих покупателей. Параллельно ищем новые каналы поставок», - заявила она.

Дилер пытается работать напрямую с офисом Volkswagen, чтобы предложить на белорусский рынок доступные продукты.

Последние 10 лет большая часть продукции Volkswagen для белорусского рынка шла из России, потому что в российских рублях цена была конкурентоспособная. К тому же держателями сертификатов на новые модели является Россия — все было построено на защиту ее производства.

Из-за остановки сборки в России самые популярные автомобили — Polo, Taos и Tiguan — белорусский дилер перестал получать. В Беларусь поставляются Passat и Touareg, но на них всегда спрос ниже, т.к. это автомобили в ценовом диапазоне выше среднего из-за европейской сборки.

Ожидают радикальное падение спроса

Аналитики Volkswagen считают, что емкость белорусского рынка новых автомобилей в 2022 году составит 18−20 тысяч единиц. И большая часть из их числа уже была реализована до июля этого года. Для сравнения: в 2021 году в Беларуси было продано около 47 тысяч новых автомобилей.

«Скорее всего, с радикальным падением спроса мы столкнемся в 2023 году. Но уже сейчас спрос сильно просел и замер. Еще в прошлом году у нас было около сотни визитов в шоурум в день, а сейчас их количество уменьшилось», - отметила Марина Рудакова.

Цены

«Мы, как и многие другие бренды, столкнулись с нестабильностью курсов валют. Например, партию товара в марте мы получили по очень высокому курсу российского рубля (от 100 до 120 RUB за $ 1). К тому же выросла стоимость доставки — в среднем в 2−3 раза. Это сразу сказалось на цене авто для потребителя», - сказала глава группы Volkswagen в Беларуси.

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