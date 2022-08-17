Военную базу РФ под Джанкоем показали «до» и «после» взрывов 2 17.08.2022, 10:55

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Опубликованы спутниковые снимки.

Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились спустя сутки.

Спутниковые снимки уничтоженного военного склада РФ под Джанкоем опубликовал проект «Схемы» Украинской службы «Радио Свобода».

Напомним, 16 августа под Джанкоем прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило, что склад военного назначения пострадал из-за диверсии.

Это не первое подобное происшествие в Крыму: на минувшей неделе взрывы и сильный пожар были на военном аэродроме в районе города Саки.

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