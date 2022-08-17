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ВСУ превратили в пепелище казарму и базу оккупантов в Новой Каховке

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  • 17.08.2022, 12:57
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ВСУ превратили в пепелище казарму и базу оккупантов в Новой Каховке

Сообщается о 12 ликвидированных и десяти раненых российских военных.

В Новой Каховке были подорваны казармы российских оккупантов.

Военные РФ опубликовали фото и видео с места удара, пишет УНИАН со ссылкой на украинского журналиста Дениса Казанского.

Судя по отснятым кадрам, удар пришелся точно по месту расположения оккупантов. В результате атаки уничтожено здание, техника, припаркованная у казарм, сожжена.

Сообщается о 12 ликвидированных и десяти раненых российских военных.

Когда именно ударили по группировке врага – не уточняется.

«Были сегодня на месте, где находилась наша казарма. Вовремя я попал в госпиталь, господь уберег. На месте этих развалин был дом, в котором я ночевал почти каждую ночь. В ту ночь погибли 12 наших ребят и десять были тяжело ранены», - делится оккупант в соцсетях.

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