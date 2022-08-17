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В Луганске оккупанты «мобилизовали» мужчину, который пришел за ребенком в детсад

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  • 17.08.2022, 15:07
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В Луганске оккупанты «мобилизовали» мужчину, который пришел за ребенком в детсад

Местной жительнице удалось снять инцидент на видео.

В так называемой «ЛНР» продолжается принудительная мобилизация граждан на фронт. Мужчину в Луганске поймали, когда он пришел забирать своего ребенка из детсада. Солдаты применили к жителю псевдореспублики силу, сообщает УНИАН.

Краткий ролик ниже демонстрирует, как военные схватили мужчину на территории детского сада. Гражданин возражал и требовал отпустить его домой. Он также жаловался на применение силы солдатами. Один из военных увидел, что женщина снимает инцидент на видео и потребовал прекратить это делать.

Согласно информации от Стратегического командования ВСУ, в так называемой «ЛНР» теперь могут срезать двери на квартирах, чтобы проверять наличие мужчин призывного возраста. В псевдореспублике действует соответствующий «закон».

Напомним, в интернете еще с мая появляются видео, как на территории временно оккупированной Луганской области каратели ловят мужчин, чтобы отправлять их на фронт. Один из похожих случаев показали в ролике на прошлой неделе. Мужчина выходил из подъезда, но спрятался обратно, когда увидел военных в автобусе неподалеку.

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