Россиян пересадят на иранские машины 8 17.08.2022, 18:08

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Российский рынок покинули крупнейшие мировые производители авто.

Крупнейший автопроизводитель Ирана — концерн Iran Khodro — объявил о планах начать экспорт в Россию. Как заявил генеральный директор компании Мехди Хатиби, первые автомобили поступят в продажу уже в этом году. Его цитирует газета International Business Times.

– Мы провели хорошие переговоры с Москвой. Российский рынок с его возможностями будет одним из наших главных рынков.

Хатиби добавил, что Iran Khodro также думает о партнерстве с российскими инвесторами. Компания уже экспортировала автомобили в Россию с 2007 по 2009 год, однако поставки прекратились из-за низкого спроса. Несколько раз производитель пытался вернуться, но каждый раз безуспешно.

Iran Khodro — крупнейшая иранская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Тегеране.

Объявление о возобновлении экспорта связывают с июльским визитом президента РФ Владимира Путина в Тегеран: тогда он встречался с иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером страны — аятоллой Али Хаменеи.

Вице-президент Iran Khodro Киануш Пурмоджиб отметил, что, хотя производитель надеется конкурировать на таких рынках, как Азербайджан, Оман и Ирак, «по объему, конечно, важнее всего Россия».

В этом году Iran Khodro планирует произвести 500 тысяч автомобилей. Цель компании: ежегодно экспортировать 100 тысяч из них — это в 5 раз больше, чем сейчас (20 тысяч).

Эксперты отмечают, что к безопасности иранских машин есть большие вопросы. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обратил внимание, что не так давно от поставок автомобилей из этой страны отказались ее соседи Ирак и Сирия, «которые едва ли можно считать государствами с высокими претензиями».

«Они мотивировали это тем, что машины не совсем безопасны. Кроме того, стоит вспомнить аварию, которая произошла в новогодние праздники на одной из трасс в Иране, когда столкнулось около трех десятков автомобилей, и ни у одного не сработала подушка безопасности», — добавил эксперт.

По словам Кадакова, иранские машины не отвечают требованиям современности и будут востребованы только среди «непритязательных покупателей», для которых ключевым фактором является цена.

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