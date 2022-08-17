закрыть
17 августа 2022, среда, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россиян пересадят на иранские машины

8
  • 17.08.2022, 18:08
  • 5,884
Россиян пересадят на иранские машины

Российский рынок покинули крупнейшие мировые производители авто.

Крупнейший автопроизводитель Ирана — концерн Iran Khodro — объявил о планах начать экспорт в Россию. Как заявил генеральный директор компании Мехди Хатиби, первые автомобили поступят в продажу уже в этом году. Его цитирует газета International Business Times.

– Мы провели хорошие переговоры с Москвой. Российский рынок с его возможностями будет одним из наших главных рынков.

Хатиби добавил, что Iran Khodro также думает о партнерстве с российскими инвесторами. Компания уже экспортировала автомобили в Россию с 2007 по 2009 год, однако поставки прекратились из-за низкого спроса. Несколько раз производитель пытался вернуться, но каждый раз безуспешно.

Iran Khodro — крупнейшая иранская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Тегеране.

Объявление о возобновлении экспорта связывают с июльским визитом президента РФ Владимира Путина в Тегеран: тогда он встречался с иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером страны — аятоллой Али Хаменеи.

Вице-президент Iran Khodro Киануш Пурмоджиб отметил, что, хотя производитель надеется конкурировать на таких рынках, как Азербайджан, Оман и Ирак, «по объему, конечно, важнее всего Россия».

В этом году Iran Khodro планирует произвести 500 тысяч автомобилей. Цель компании: ежегодно экспортировать 100 тысяч из них — это в 5 раз больше, чем сейчас (20 тысяч).

Эксперты отмечают, что к безопасности иранских машин есть большие вопросы. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обратил внимание, что не так давно от поставок автомобилей из этой страны отказались ее соседи Ирак и Сирия, «которые едва ли можно считать государствами с высокими претензиями».

«Они мотивировали это тем, что машины не совсем безопасны. Кроме того, стоит вспомнить аварию, которая произошла в новогодние праздники на одной из трасс в Иране, когда столкнулось около трех десятков автомобилей, и ни у одного не сработала подушка безопасности», — добавил эксперт.

По словам Кадакова, иранские машины не отвечают требованиям современности и будут востребованы только среди «непритязательных покупателей», для которых ключевым фактором является цена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип