Гауляйтеры Аксенов и Константинов сбежали из Крыма 1 17.08.2022, 23:54

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Сергей Аксенов и Владимир Константинов

Для «эвакуации» оккупанты перекрывали на ночь Керченский мост.

После серии ударов по военным объектам оккупантов РФ в Крыму полуостров покинули марионетки Кремля - «премьер» Сергей Аксенов и «спикер» Владимир Константинов.

Бегство ставленников Кремля произошло после того, как им позвонил куратор из Москвы, сообщили Каналу 24 источники в разведке.

Отмечается, что для успешной «эвакуации» оккупанты перекрывали на ночь крымский мост. При этом гауляйтерам в Москве о вероятной опасности для их жизней.

«Тогда оккупационные лидеры начали наспех вывозить из Крыма своих жен и детей. Вывезли гауляйтеры даже любовниц, которых посадили в охраняемые машины», — пишет издание.

Кроме того, уточняется, что подчиненные «премьера» всю ночь уничтожали документы. В настоящее время семьи «политиков» находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц.

«О возвращении в полуостров пока речь не идет», – рассказали источники.

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