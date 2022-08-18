Украинские морпехи устроили взрывные «сюрпризы» оккупантам 18.08.2022, 9:25

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Шесть захватчиков, которые прятались в лесу, ликвидированы.

Защитники Украины продолжают «демилитаризировать» российских оккупантов, окопавшихся на востоке и юге. Они обстреляли из артиллерии технику врага, которая пряталась в лесу, и ликвидировали шесть захватчиков.

Удары наносили морпехи, сняв их на видео. Соответствующие кадры опубликовала на Facebook-странице пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что очередная операция по ликвидации захватчиков была проведена 16 августа на Донецком и Херсонском направлениях.

Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским войскам на закрепленных участках фронта.

Наши артиллеристы наносили удары по скоплению живой силы и техники врага, в результате чего ликвидировали шесть захватчиков. Окончательные потери армии РФ уточняются.

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