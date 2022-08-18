В оккупированной Амвросиевке взорвали состав с боеприпасами армии РФ 2 18.08.2022, 10:00

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Детонация продолжалась всю ночь.

Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по вражескому составу с боеприпасами в оккупированной Амвросиевке в Донецкой области – это в 80 км от линии фронта.

Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Украинские защитники обнаружили расположение российского склада с боеприпасами во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области в 80 километрах от линии фронта и в 20 километрах от украинско-российской границы, после чего нанесли удары высокоточным оружием.

По свидетельствам очевидцев, детонация российских боеприпасов продолжалась всю ночь 18 августа. Теперь россияне благодаря эффективной работе ВСУ потеряли очередной состав по БК, которыми планировали обстреливать территорию Украины.

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